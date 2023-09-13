المحاضر الدولي ميكي آدامز يزور قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، على تنمية القدرات الفنية لمدربى قطاع الناشئين لكرة القدم ، وتم التواصل مع المحاضر والخبير الإنجليزى مستر ميكى آدامز ، الذى سبق له اللعب والتدريب بالدورى الانجليزى، ومثل منتخب الشباب الانجليزي و هو مدير الكرة بأكاديمية بروك هاوس بإنجلترا، ورافقه الدكتور محمد كمال مرعى مدير عام أكاديمية بروك هاوس .

وألقى مستر ميكى آدامز محاضرة تثقيفية لمدربى القطاع اليوم بفرع النادى بسموحة ، حيث استهل زيارته بتفقد منشآت النادى و الملاعب والجيم و أبدى أعجابه الشديد بمنشآت النادى ، وكان فى استقباله اللواء أيمن عوض، مدير عام فرع النادى بسموحة الذى أهداه درع نادى الاتحاد السكندرى .

وخلال المحاضرة التي ضمت مدربى القطاع تحت قيادة محمود عز رئيس قطاع الناشئين تم استعراض العديد من الموضوعات الفنية في مجال التدريب و تطرق الحديث عن شخصية مدرب كرة القدم وكيفية التعامل مع اللاعبين في هذه المراحل السنية و تهيئة اللاعبين ذهنيا وبدنيا خلال التدريبات و المباريات الرسمية .