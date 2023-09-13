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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المحاضر الدولي ميكي آدامز يزور قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

زيارة المحاضر الدولي
زيارة المحاضر الدولي مستر ميكي لقطاع الناشئين بالاتحاد
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حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى،  على تنمية القدرات الفنية لمدربى قطاع الناشئين لكرة القدم ، وتم التواصل مع المحاضر والخبير الإنجليزى  مستر ميكى آدامز ، الذى سبق له اللعب والتدريب بالدورى الانجليزى،  ومثل منتخب الشباب الانجليزي و هو مدير الكرة بأكاديمية بروك هاوس بإنجلترا، ورافقه الدكتور محمد كمال مرعى مدير عام أكاديمية بروك هاوس .

وألقى  مستر ميكى آدامز محاضرة تثقيفية لمدربى القطاع اليوم بفرع النادى بسموحة ، حيث استهل زيارته بتفقد منشآت النادى و الملاعب والجيم و أبدى أعجابه الشديد بمنشآت النادى ، وكان فى استقباله اللواء أيمن عوض، مدير عام فرع النادى بسموحة  الذى أهداه درع نادى الاتحاد السكندرى  .

وخلال المحاضرة التي ضمت مدربى القطاع تحت قيادة محمود عز رئيس قطاع الناشئين تم استعراض العديد من الموضوعات الفنية في مجال التدريب و تطرق الحديث عن شخصية مدرب كرة القدم وكيفية التعامل مع اللاعبين في هذه المراحل السنية  و تهيئة اللاعبين ذهنيا وبدنيا خلال التدريبات و المباريات الرسمية  .

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