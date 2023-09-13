الهلال الأحمر الدولي: وعورة التضاريس بمنطقة الزلزال تعطل فرق البحث والإنقاذ بالمغرب

قالت مي الصايغ مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن جمعية الهلال الأحمر تواصل جهود الإغاثة والدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب، وخلف آلاف الضحايا والمصابين خلاف الأضرار المادية.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية": نقدم الإسعافات الأولية ونظمنا حملة متطوعين للتبرع بالدم للمتضررين من الزلزال، ووعورة التضاريس بمنطقة الزلزال أخرت فرق البحث والإنقاذ من الوصول بسرعة إلى المناطق المتضررة.

وأكدت أن هناك جزء مخصص للدعم النفسي لمساندة المتضررين من الزلزال وتسهيل عودتهم إلى الحياة الطبيعية، متابعة “ننسق كل الدعم الممكن بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين”.

وأوضحت أن هناك تدمير شبكات المياه والصرف الصحي ونقص كبير في سلاسل الإمداد جراء زلزال المغرب.