القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم شقيقين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف الدراجات النارية والهواتف المحمولة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بعد تعدد وقائع السرقة بطريقة المغافلة وبضبطهم ارشدوا عن المسروقات والمتورط فى شراءها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "أحمد محمد لبيب"، 30 عاما، عامل دليفري، ومقيم طلخا بإكتشاف سرقة موتوسيكل خاص به حال قيامه بتوصيل إحدى الطلبات بمنطقة سامية الجمل.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث ومعاونيه تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام وتوصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب وقائع السرقة تشكيل عصابي يضم كلا ن "محمد.م.ع"،23 عاما، عاطل ومقيم شارع عبدالسلام عارف، والسابق اتهامه فى 4 قضايا سرقة، وشقيقة "محمود"،30 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية سرقة، و"عمرو.ع.ع.م"،28 عاما، و"أحمد.ع.م.ع"،19 عاما، ويقيمان بندر المنزلة يتزعمهم الاول وتخصصوا في سرقة الموتوسيكلات والهواتف.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد من جرائم السرقة وأرشدوا عن المسروقات المبلغ بسرقتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.