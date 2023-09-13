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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد فلسطيني يزور جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاربعاء، وفد جامعة فلسطين برئاسة الدكتور  سالم صباح، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين، يرافقه الدكتور  نادر حامد ابو شرخ  نائب رئيس جامعة فلسطين لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سليم التلولي مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة فلسطين بالقاهرة، الدكتور حسن صباح مدير العلاقات العامة بجامعة فلسطين، بحضور  الدكتور  أحمد انور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين، وسحر محمد العراقي  مدير ادارة الوافدين، وذلك في اطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التواصل مع الجامعات في جميع انحاء الوطن العربي.

فيما رحَّب رئيس جامعة المنصورة بالوفد، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ودولة  فلسطين الشقيقة  وحرص جامعة المنصورة  علي الاهتمام بالطلاب الفلسطينيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

كما عبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة، مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم.

وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية بين الجامعتين وكذلك امكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة فلسطين في مرحلتي مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا وللاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة المنصورة.

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إدارة الوافدين الأنشطة الطلابية الدكتور شريف يوسف خاطر الطلاب الفلسطينيين جامعة المنصورة جامعة فلسطين
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