أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية التي نشرتها اليوم الأربعاء، أن مجموع الخسائر البشرية التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي، بلغت نحو 810 عسكريين.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفق روسيا اليوم:

محور دونيتسك - تم صد 8 هجمات وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الاقتحام الجوي 79 الأوكراني.

محور جنوب دونيتسك - صد هجومين والقوات الأوكرانية فقدت حوالي 235 عسكريا بين قتيل وجريح.

محور زابوروجيه – صد هجومين في منطقة قرية فيربوفويه، ومجموع قتلى العدو في هذا المحور يزيد عن 205 أفراد.

محور كراسني ليمان - صد هجومين والخسائر الأوكرانية تبلغ نحو 65 عسكريا.

محور كوبيانسك – العدو فقد ما يصل إلى 85 مقاتلا، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 114 للدفاع الإقليمي في مقاطعة خاركوف.