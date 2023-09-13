فحص 1053 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية عبد العظيم زاهر بوادي النطرون

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية عبد العظيم زاهر بوادي النطرون على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1053 مواطنًا مجانا من خلال وجود 9 عيادات طبية.

ضمت العيادات مختلف التخصصات الطبية ( الباطنة 228 - الأطفال 366 - الجراحة 96 - النساء 106 - تنظيم الأسرة 30 - العظام 156 - الأسنان 71 )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لإعداد التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، و تم صرف الدواء اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.