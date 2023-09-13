الإصابة تمنع زيزو وفتوح من المشاركة مع الزمالك ضد أرتا سولار

استبعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو من مباراة الذهاب أمام أرتا سولار الجيبوتي السبت المقبل، وذلك بسبب الإصابة.

من المقرر أن يتم تجهيز الثنائي لمباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار التي ستقام بالقاهرة نهاية الشهر الجاري .

ويلتقي الفريق الأبيض السبت المقبل مع أرتا سولار الجيبوتي في تنزانيا، بذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي