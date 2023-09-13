حماة الوطن: مساعدة ليبيا والمغرب استكمال لمواقف مصر التاريخية مع الأشقاء

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 04:37 م

أكد مصطفى جعفر سالمان أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم جميع سبل الدعم والمساندة للاشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يأتي استكمالا ً لمواقف مصر التاريخية على مر العصور لمساندة الأشقاء فى أي محنة.

وأوضح «سلمان»، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء من نتيجة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع نفسها فى مقدمة الصفوف الأولي لتقديم كافة أشكال العون والدعم لجميع الأشقاء العرب حتى تجاوز أعباء أزمتها، وهذا الدور ليس بجديد على مصر.

وأعرب أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، عن تعازيه ومواساته للشعب الليبي والمغربي الشقيق في ضحايا الإعصار دانيال والزالزال، داعيا الموالي عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يحفظ الشعب الليبى والمغربي الشقيق من كل مكروه.

وناشد سالمان، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء فى المغرب وليبيا، وتعزيز التعاون العربى والدولى لسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأضاف أن دور مصر العربي والإقليمي والدولي يجعلها تشعر بالمسؤولية تجاه جميع الأشقاء، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة فى تقديم المساعدات حتي تتعافى من أزمتها ومحنتها.