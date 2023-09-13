أتوبيس المكتبة المتنقلة يواصل جولاته بزيارة مركز شباب علقام في البحيرة

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافه القرى والنجوع.

وشاركت المكتبة أتوبيس المكتبة المتنقلة بزيارة مركز شباب علقام التابع للوحدة المحلية لقرية البريجات بمركز ومدينة كوم حمادة.

وأشار أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة متنوعة من رسم ومحاضره علمية وقراءة مسموعة ومقروءة عن طريق تطبيق مكتبة نوري وقراءه مفتوحة لكل الفئات، حيث استفاد من أنشطة الحملة 53 طفل، وذلك إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.