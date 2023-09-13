بلاغ يتهم طالب باستدراج طفل والتعدى عليه جنسيا بالدقهلية

حرر تاجر زيوت سيارات بإحدى قرى مركز شربين محافظة الدقهلية، محضرا اتهم فيه طالب بالصف الثالث الاعدادي باستدراج نجل شقيقه الطفل الى احدى الاراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيا، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بورود بلاغ من " سمير.ج.ا،31 عاما، تاجر زيوت ومقيم بإحدى قرى المركز وبرفقته نجل شقيقه "ج"،7سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، بقيام طالب يدعى"إ.ر.ص"،15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، باستدراج نجل شقيقه الطفل الى إحدى الأراضي الزراعية بزمام القرية والتعدي عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة باستدراج الطفل لإحدى الأراضي الزراعية بزمام القرية ومواقعته جنسيا.

تحرر عن ذلك المحضر 14127 لسنة 2023 جنح مركز شربين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.