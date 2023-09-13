تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام في البحيرة

قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2023 /2024 م للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بعد أن كان 225 درجة، وذلك فى بعض المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لإستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي وإستكمال الأعداد المطلوبة وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور واستكمال كثافة الفصول من اعداد الطلاب

كما تم الموافقة على فتح فصول الخدمات المسائية بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على حد أدنى 165 درجة وذلك حرصا على مستقبل الطلاب وبما لايخالف القرار.

وشدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.