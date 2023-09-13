لاعب تشيلسى الصغير يدخل تاريخ بلاده فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

دخل اللاعب الجديد فى صفوف تشيلسى الإنجليزى، تاريخ بلاده بعد مشاركته أمس الثلاثاء، مع منتخب الإكوادور، أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 والذى تستضيفه امريكا وكندا والمكسيك.

حيث أصبح لاعب الوسط الصاعد كيندري بايز، صاحب الـ 16 عاما، الذي تعاقد معه تشيلسي مؤخرا لكنه لن ينضم إلى صفوفه قبل إكماله السن القانوني، أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب الإكوادور الأول.

ولم يسجل بايز، هدفا في مباراته الافتتاحية مع "التري كولور" إلا أنه صنع هدفا ساهم في فوز منتخب بلاده بهدفين لهدف.

وأصبح بايز صاحب الـ 16 عاما و4 أشهر و8 أيام، هو اللاعب الأصغر الذي يرتدي قميص بلاده، حيث لعب كأساسي وأظهر إمكانات كبيرة خلال المباراة، ليلعب بجوار الهداف التاريخي للمنتخب، إينر فالنسيا، وغادر الملعب فى الدقيقة 69، حينما قرر مدرب المنتخب، الإسباني فيلكس سانشيز إخراجه وسط تصفيق من جانب المشجعين.

