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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسمياً.. بن شرقى ينتقل إلى الدورى القطري

بن شرقى
بن شرقى
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تعاقد نادى الريان القطرى، رسمياً مع اللاعب المغربى اشرف بن شرقى، لاعب الزمالك السابق، وسيتم تقديمه للجماهير خلال ساعات.
حيث أعلن نادى الريان القطري، التعاقد رسميا مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، وذلك على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد ان نشر مقطع فيديو للاعب يحتوي على لقطات له وهو يرتدي زي الريان ويجلس في مدرجات ستاد أحمد بن علي.
ولم يشمل البيان الذى نشره الريان اى تفاصيل عن مدة التعاقد مع اللاعب، ومن المفترض أن يتم توضيح التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة خلال تقديم بن شرقي للجماهير ووسائل الإعلام.
ويمتلك بن شرقى إمكانيات هائلة ظهرت بشدة في السنوات الأخيرة وذلك عندما كان يلعب مع الزمالك قبل انتقاله للجزيرة الإماراتي قبل أكثر من عام، وذلك مما يضفى إضافة مميزة للريان في الموسم الحالي.


 

الريان القطري اشرف بن شرقى زي الريان
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