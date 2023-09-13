بعد هزيمة تونس.. تعرف على أول قرار من فيتوريا

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن استيائه بسبب الهزيمة التي تعرض لها الفراعنة أمام تونس وديا.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصدر خاص بالجهاز الفني للفراعنة، أن البرتغالي اتخذ قرارا صارما وهو عدم السماح لأي لاعب تم اختياره من الخروج من معسكر المنتخب، مهما أن كان احتياج فريقه له، مشددا على أن مصلحة المنتخب مهمة ولا تقل عن اي فريق مصري مشارك في بطولة أفريقية.

وخسر الفراعنة بثلاثية مقابل هدف واحد على يد تونس وديا بسبب خروج عدد كبير من اللاعبين من المعسكر وعلى رأسهم لاعبو الأهلي.