فيتوريا يغلق ملف معسكر سبتمبر ويبدأ استعداداته للمرحلة المقبلة

أغلق البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ملف معسكر سبتمبر الجارى الذى خاض فيه الفراعنة مباراتين الأولى رسمية أمام إثيوبيا ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، والثانية التى أقيمت أمس أمام منتخب تونس ودية وانتهت بهزيمة الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

وقرر البرتغالي بدء عمله من اليوم بعد الظهور غير المقبول أمام منتخب قوي من المنتخبات الافريقية التي سيتم مواجهتها في بطولة الامم الافريقية.

ويبدأ البرتغالي في متابعة عمله بكل قوة من أجل الاستعدادات القوية المبكرة للفراعنة، بالاضافة الي تعديل كافة الأخطاء التي تحتاج الي وقت كبير من أجل تعديلها.