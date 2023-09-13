وزير الدفاع الروسي: لا خيار أمامنا سوى الانتصار في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه ليس لدى روسيا أي خيار آخر غير تحقيق انتصار في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي -في رده على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "ليس لدينا خيار آخر".

وأضاف وزير الدفاع أن القوات الروسية في حالة دفاع نشط وتواصل تدمير أفراد ومعدات القوات الأوكرانية التي تشن هجومها المضاد، قائلا: "نحن نواصل تدمير المعدات والقضاء على الأفراد وكل من يخوض الهجوم المضاد منذ أشهر..لقد مررنا بالفعل بحملات الربيع والصيف (للجيش الأوكراني) والآن نواجه حملة الخريف التي قد بدأت بالفعل".

وشدد شويغو على أن القوات الروسية تمارس الدفاع النشط على المحاور المهمة، موضحا أن الأوضاع تكون أقل أو أكثر صعوبة حسب المحور، لكن جنودنا يتصرفون بثقة ويدافعون بشكل موثوق عما ينبغي لنا الدفاع عنه اليوم، لافتا إلى ن المهمة الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في تدمير المعدات العسكرية للعدو.

