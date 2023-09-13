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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء فيتنام يأمر بالتحقيق في حريق مبنى أسفر عن مقتل وإصابة 84 شخصا

رئيس وزراء فيتنام
رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين
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أمر رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشين، اليوم الأربعاء، بفتح التحقيقات في حريق مبنى سكني أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 54 آخرين، كما زار أيضا موقع الحادث في العاصمة هانوي. 
وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن رئيس الوزراء الفيتنامي زار أيضا عددا من المصابين في أحد مستشفيات العاصمة هانوي، حيث يرقد 24 مصابا منهم اثنان في حالة خطيرة، كما يعاني الكثير من المصابين من صدمة نفسية.
واشتعل الحريق ليلا في مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ويسكنه أكثر من 150 شخصا. وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق كليا صباح اليوم.
 

رئيس وزراء فيتنام حريق مبنى
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