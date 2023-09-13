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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العنف الأسرى.. الأسباب والحلول" ندوة لوحدة تكافؤ الفرص بالمنيا في قرية ابيوها

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص بالمنيا تنظم ندوة عن "العنف الأسرى
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نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية عن (العنف الأسرى.. الأسباب والحلول) تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية أبيوها، بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، وذلك في ضوء التكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لدعم وتمكين المرأة.

وجاء ذلك بحضور فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الأمومة و الطفولة بالمحافظة، على عبدالحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها، والمستشارة دعاء شلقامى أمين محكمة الأسرة وعضو المجلس القومى للمرأة.

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على أن الأسرة هى المؤسسة الاجتماعية الأولى التى ينمو فيها الطفل ويكتسب من خلالها سلوكياته مما يجعل ظاهرة العنف الأسرى من أخطر المشكلات التى تهدد المجتمع لما تنتجه من شخصيات اجتماعية غير إيجابية بسبب التصرفات السلوكية بين الزوجين باعتبار أن الأسرة هى ركيزة المجتمع.

كما ناقشت الندوة أسباب ظاهرة العنف الأسرى وطرحت العديد من الحلول التى من شأنها أن تزيد من الوعى الأسرى، من خلال دور الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرى المباشر مثل المؤسسات الدينية بدورها فى تكريس مفهوم التراحم والترابط الأسرى وتفعيل دور المؤسسات التعليمية فى الندوات والمحاضرات لتوضيح الآثار السلبية للعنف الأسرى كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجلس القومي للمرأة دعم وتمكين المرأة فرع المجلس القومي للمرأة محافظة المنيا
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