العراق وفرنسا يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع السفير الفرنسيّ لدى العراق ايريك شوفالييه، الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثالثة، والذي يُؤكّد على الشراكة والتكامل الاقتصاديّ.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم /الأربعاء/، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة"، بالإضافة لتنسيق المواقف بين العراق وفرنسا في القضايا الإقليميَّة والدوليَّة، خلال الاجتماعات القادمة للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الحالي.

