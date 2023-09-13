غداً.. انطلاق الرابط الرسمي للتقديم الالكتروني بمعهد تمريض رعاية إسنا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن موعد انطلاق الرابط الرسمي للتسجيل الالكتروني في معهد الرعاية التمريضية لنظام الخمسة سنوات بمدينة إسنا، والذي تم ضمه لمعاهد الرعاية التمريضية التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر لخدمة لطلاب مركز إسنا.

ويتم فتح باب التقدم والإعلان عن الرابط الرسمي للتسجيل الالكتروني (جوجل فورم) في تمام الساعة التاسعة صباح غدا الخميس الموافق 14/9/2023،علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للرعاية الصحية وبحد أدنى 260 درجة من طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين في العام الدراسي 2022/2023 لمدينة إسنا.

وتتضمن الشروط الآتية :

أولا: فيما يخص التقديم الالكتروني (جوجل فورم)

1- يتم رفع المستندات التالية على هيئة ملفات PDF فقط لا غير.

- شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بيان نجاح الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد أدنى 260 درجة.

2- انتهاء فترة التسجيل بعد اكتمال الأعداد المطلوبة والمستوفاة الشروط علي لينك التقديم.

3- يتم رفع وتقديم المستندات مرة واحدة لكل طالب.

بالنسبة للاشتراطات العامة للقبول:

- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم.

- أن يكون المتقدم من أبناء مدينة إسنا والتي حصل منها على الشهادة الإعدادية

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فتره الدراسة.

- ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :(الإملاء في اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي).

- اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات).

- المصاريف الدراسية ١٠٠٠٠ (عشره آلاف جنية مصري) لكل صف دراسي ورسوم.

- سحب الملف ٧٥٠ جنية لا ترد.

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولى الأمر بعد انتهاء التقديم الالكتروني باكتمال أعداد المتقدمين المستوفيين للشروط والإعلان عنهم بشكل رسمي.

علماً بان الموقع الالكتروني للهيئة العامة للرعاية الصحية هو :

https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL

جاء ذلك إيماءاً إلى رسالة الهيئة العامة للرعاية في تقديم الخدمات الصحية باحترافية وجدارة إكلينيكية، ونظراً إلى الدور الهام الذي تقدمه الهيئة التمريضية والتي تعد نبض القطاع الصحي.

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