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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.
تسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال لقائه اليوم  الأربعاء، مع وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية جنوب السودان ألبينو أكول أتاك، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت. 
 

أمير الكويت رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت
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