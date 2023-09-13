أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان

تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية جنوب السودان ألبينو أكول أتاك، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

