وزير الزراعة يبحث مع بعض المصنعين تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً مع بعض مصنعى النباتات الطبية والعطرية بحضور قيادات الوزارة وذلك في اطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.

وخلال الاجتماع "أكد القصير" ضرورة بحث آليات تطوير سلاسل القيمة المضافة لها وذلك في إطار تعظيم مساهمة النباتات الطبية والعطرية في الاقتصاد القومي الزراعي وأيضاً في زيادة دخول مزارعي هذه النباتات خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لهذه الفئة من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية وخلافه.

وكلف وزير الزراعة، قيادات الوزارة بعرض ملف كامل عن هذا القطاع والتحديات التي تواجه وكيفية تدعيم هذه الصناعة حتى تسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وكذلك جلب العملة الأجنبية بجانب توفير فرص عمل.

كما أشار وزير الزراعة إلى ان ضرورة تذليل وحل كل المشاكل والمعوقات المرتبطة بقطاع الطبية والعطرية سواء من ناحية الزراعة أو التسويق والتصنيع والتصدير.

وكان وزير الزراعة قد سبق وعقد اجتماعا مع جميع المعنيين من الوزارة بقطاع النباتات الطبية والعطرية لبحث كيفية النهوض به ووجه قيادات المراكز البحثية والباحثين المتخصصين في النباتات الطبية والعطرية إلى ضرورة العمل على دعم التوسع في المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية فى مصر وزيادة الإنتاج منها وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها من الدول المستوردة.