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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تستدعي القائم بأعمال سفير مولدوفا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى الوزارة بسبب ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا" فيتالي دينيسوف.
وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه تم استدعاء القائم بأعمال سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية على خلفية ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك مولدوفا".
وكان قد تم ترحيل رئيس وكالة "سبوتنيك" بمولدوفا، فيتالي دينيسوف، من البلاد، صباح اليوم الأربعاء، فيما أفادت الهيئة العامة للهجرة بمولدوفا، أن طرد فيتالي دينيسوف من الجمهورية جاء بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
 

سفير مولدوفا روسيا
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