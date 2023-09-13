رئيس مدينة الشهداء يتفقد جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

أجرى طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، زيارة ميدانية للمدارس بالمدينة وقرى المركز للتأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد نهاية سبتمبر الجاري.

وتابع خلال الزيارة عدد من المدارس بالوحدة المحلية بكفر عشما، حيث تم تفقد الفصول والمكاتب الادارية والتأكد من وصلات الكهرباء، ومياه الشرب، وجودة الأثاث المدرسي، والنظافة العامة داخل المدارس، فضلاً عن التأكد من عدم تواجد أي مخلفات أو عوائق بالمحيط الخارجي للمدارس من شأنها إعاقة حركة الطلاب أو العاملين أو الإساءة للمظهر العام للمدارس.

وأكد رئيس المدينة على رفع كافة المخلفات، والتأكد من أغطية بالوعات الصرف الصحي، وتطهير جميع الترع الموجودة أمام المدارس حفاظاً على الصحة العامة للطلاب والمظهر العام للمدارس، كما وجه برفع كافة الإشغالات والأكشاك، ومنع الباعة الجائلين من التواجد خارج المدارس وتمهيد جميع الطرق المؤدية إليها.