وزير الخارجية البريطاني يعلن حزمة تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني للأونروا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، خلال زيارة إلى مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عن حزمة تمويل بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أعلن كليفرلي عن زيادة تمويلية قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني للأونروا، وهي هيئة الأمم المتحدة التي تدعم 5.9 مليون لاجئ في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وسيستجيب التمويل الإضافي لأزمة اللاجئين الفلسطينيين المتفاقمة، وستدعم المساهمة السنوية المتزايدة للمملكة المتحدة للأونروا الوكالة الدولية لمواصلة توفير التعليم لحوالي 543 ألف طفل سنويا - نصفهم من الفتيات - وتقديم خدمات صحية إلى 1.9 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال كليفرلي: "خلال زيارتي لمخيم الجلزون للاجئين اليوم، رأيت بنفسي تأثير عمل الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف "يساعد التمويل البريطاني في دعم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم الحيوية، ولقد أعلنت اليوم عن زيادة أخرى في مساهمتنا.. إن الأونروا في حاجة ماسة إلى دعم إضافي لمواصلة عملها، لذا فإنني أحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم".

واجتمع كليفرلي مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني خلال الزيارة واستمع إلى الأزمة المالية التي تواجه الأونروا وناقش الخدمات المهمة التي تقدمها، كما التقى بطلبة من مدرسة الأونروا في مخيم الجلزون للاجئين.

