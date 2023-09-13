سفارة ألمانيا بالقاهرة: تعازينا وتضامننا مع ضحايا إعصار دانيال

أعربت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن خالص التعازي والتضامن مع ضحايا الفيضانات المدمرة التي جاءت بسبب إعصار دانيال والذي ضرب عدة مدن ليبية وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وذكرت في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": قلوبنا مع آلاف المصابين الذين يكافحون تداعيات إعصار دانيال.

