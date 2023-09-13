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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة ألمانيا بالقاهرة: تعازينا وتضامننا مع ضحايا إعصار دانيال

إعصار دانيال
إعصار دانيال
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أعربت سفارة ألمانيا بالقاهرة عن خالص التعازي والتضامن مع ضحايا الفيضانات المدمرة التي جاءت بسبب إعصار دانيال والذي ضرب عدة مدن ليبية وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وذكرت في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": قلوبنا مع آلاف المصابين الذين يكافحون تداعيات إعصار دانيال. 
 

سفارة ألمانيا بالقاهرة اعصار دانيال
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