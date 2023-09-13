وزارة العمل: تخريج الدفعة الأولى من الشباب المتدربين على مهنة "مستشار تأمين" بالإسكندرية

أعلنت وزارة العمل أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبى العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدما، وقبول 30 من راغبى التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئول شركة مصر لتأمينات الحياة.

وجاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب وتشغيل الشباب فى مجال التأمينات على الحياة بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عال من الخبرة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول لسوق العمل، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية، ونوه إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة بتدريب راغبي العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 الى 10 ايام على مجالات العمل الحديثة فى مجال التأمينات على أن يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين فى الدورة كل دفعة 30 متدربا.

وأكد أنه يتم التعيين فور انتهاء الدورة التدريبية للمتميزين.

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