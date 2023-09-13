الصين تكشف عن خطة "التكامل" الاقتصادي لتايوان

كشفت الحكومة الصينية النقاب عن "طريق جديد نحو التنمية المتكاملة" مع تايوان ، بما في ذلك مقترحات لتسهيل العيش والدراسة والعمل في الصين على التايوانيين.

وفي الوقت نفسه، أرسلت أكبر عدد من السفن الحربية للتجمع منذ سنوات إلى المياه الواقعة شرق تايوان، فيما قال محللون إنه يشير إلى الاختيار بين "إعادة التوحيد" السلمي والعنف العسكري، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت الإجراءات الجديدة، التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم ومجلس الدولة يوم الثلاثاء، إن مقاطعة فوجيان الساحلية ستصبح "منطقة عرض" للتنمية المتكاملة.

وتشمل الإجراءات الـ 21 تسهيل حياة التايوانيين في فوجيان والحصول على الخدمات الاجتماعية، وتوسيع تسجيل الطلاب التايوانيين في مدارس فوجيان، وتعميق التعاون الصناعي.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الرسمية، تشاينا ديلي ، إن "هذه الخطوة تهدف إلى تعميق التنمية المتكاملة عبر المضيق في جميع المجالات وتعزيز إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم" .

ووصفت صحيفة جلوبال تايمز، وهي وسيلة إخبارية متشددة مدعومة من الدولة، الوثيقة بأنها "تعادل تحديد مخطط التنمية المستقبلية لجزيرة تايوان".

وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن "المدن المزدوجة" مثل شيامن وكينمن وفوتشو وماتسو ستلعب "دورا أكثر بروزا". وتقع جزيرتا كينمن وماتسو على بعد بضعة كيلومترات فقط من البر الرئيسي الصيني، وتربطهما بعض الروابط الثقافية والاقتصادية، لكن تايوان تحكمهما .

وقد غطت وسائل الإعلام التايوانية هذا الإعلان على نطاق واسع، مع التركيز بشكل خاص على التدابير التي تشجع التايوانيين على شراء المنازل والاستثمار في فوجيان. وكانت الردود متشككة، حيث أشار الكثيرون إلى أزمة سوق العقارات في الصين .

وقال أحد المعلقين، مستخدماً مصطلحاً يشير إلى الصناعات المالية التي تستفيد من المستثمرين السذج: "لقد قامت الحكومة الصينية بتقطيع الكراث بين شعبها، والآن يلجأون إلى التايوانيين".

وفي وسط تايبيه يوم الأربعاء، قال العديد من السكان لصحيفة الجارديان إنهم لم ينجذبوا إلى الاقتراح. وقال تيري هونغ، وهو عامل في صناعة الأدوية يبلغ من العمر 37 عاماً، إن الأمر يبدو "محفوفاً بالمخاطر للغاية".

"لا أريد الاستثمار في العقارات في دولة شيوعية، ومشاركة ممتلكاتي مع تلك الحكومة. وقال: "لا أريد العمل في بلد استبدادي لأن حقوق الإنسان وحقوق العمل كلها خاضعة لسيطرة الحكومة". "إذا لم يتوافق رأيك يومًا ما مع موقف الحكومة، فستكون عرضة لخطر الاعتقال أو الاحتجاز".

قالت هسيه، وهي معلمة متقاعدة، إن الشباب يمكنهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، لكن "البيئة السياسية، والبيئة المحيطة، وما إلى ذلك، في الصين مختلفة تمامًا عن تايوان، لدرجة أن التايوانيين قد لا يتكيفون".

ولم يعارض الجميع. وقالت شين، مساعدة الإنتاج التلفزيوني الشابة، إنها مهتمة بالمقترحات الرامية إلى توسيع التبادلات بين الطلاب وصناعة التلفزيون والإذاعة.

وقالت "أعتقد أن أي فرصة لتعزيز التبادلات والمنفعة المتبادلة عبر المضيق هي فرصة ممتازة". "إذا كانت هناك فرصة سأكون مهتمًا بالذهاب إلى الصين."

ويريد شي جين بينغ "إعادة التوحيد" مع تايوان دون حرب، رغم أنه قال إنه مستعد لاستخدام القوة. وتزامنت خطة التكامل مع حشد السفن الحربية الصينية في غرب المحيط الهادئ فيما بدا أنها مناورات عسكرية كبرى.

أرسل جيش التحرير الشعبي الصيني يوم الاثنين مجموعة حاملة طائرات ضاربة عبر الطرف الجنوبي لتايوان إلى غرب المحيط الهادئ، بقيادة حاملة الطائرات شاندونغ. كما رصدت تايوان عشرات الطائرات الحربية وهي تحلق بأنماط جديدة وأطول فوق الخط الأوسط لمضيق تايوان، وإلى الجزر جنوبًا أثناء مرافقتها للمجموعة الضاربة.

واكتشفت وزارة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء أسطولين من ثماني سفن حربية يبحران عبر مضيق مياكو جنوب أوكيناوا في مسار قال محللون إنه قد يتقارب مع المجموعة التي تقودها شاندونغ. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد 36 طلعة جوية أخرى لطائرات حربية صباح الأربعاء. وقال سو تزو يون، المحلل في معهد أبحاث الدفاع الوطني والأمن، لصحيفة فايننشال تايمز، إنه إذا اجتمعت المجموعات، فإنها ستشكل أكبر مناورات على الإطلاق تشمل حاملة طائرات صينية.

وفي تايوان، قال مسؤول عسكري كبير، الجنرال هوانغ وين تشي، لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء إن شاندونغ "تشكل بلا شك تهديدًا جديدًا".

ولم تعلن السلطات الصينية عن التدريبات، وحتى تاريخ النشر لم تصدر أي تحذيرات ملاحية للمنطقة. وأجرى جيش التحرير الشعبي آخر مناورات كبيرة مع سفينة شاندونغ شرق تايوان ردا على اجتماع بين رئيسة تايوان تساي إينج ون ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وقال محللون لصحيفة الجارديان إنهم يشتبهون في أن نشاط هذا الأسبوع يأتي ردًا على عمليات العبور الأخيرة لمضيق تايوان والتدريبات المشتركة التي تشمل الولايات المتحدة وحلفائها، واستمرار التهديدات العسكرية لتايوان.

وفي يناير، ستجري تايوان انتخاباتها الرئاسية المقبلة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسعى بكين إلى التأثير على الناخبين خلال الحملة الانتخابية، كما فعلت في السنوات السابقة. وهي الأكثر معارضة لانتصار الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، وهو الأكثر صرامة في تأكيد مكانة تايوان كدولة ذات سيادة. ويعد نائب الرئيس لاي تشينج تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للرئاسة، هو المرشح الأوفر حظا في الوقت الحالي.

إلا أن أحزاب المعارضة ـ وأغلبية متزايدة من شعب تايوان ـ ترفض أيضاً احتمال الحكم الصيني. وبعد وصول تساي إلى السلطة في عام 2016، قطعت بكين الاتصالات الرسمية مع تايبيه.

وقال روري دانييلز، المدير الإداري لمعهد سياسات المجتمع الآسيوي، إن الإشارات المزدوجة التي صدرت يوم الأربعاء بشأن خطة التكامل السلمي، مع إجراء تدريبات عسكرية مكثفة في الوقت نفسه، كانت علامة على الرسائل المشوشة.