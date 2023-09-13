العثور على 4 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج

عثرت أجهزة الامن بالقاهرة على 4 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتجميع وتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية التموينية المدعمة وإعادة تدويرها وتعبئتها بعبوات أخرى مدون عليها سكر حر مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (3,310 طن سكر تموين "مدعم" – 685 كيلو جرام زيت طعام تموين "مدعم").، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.