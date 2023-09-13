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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يصف القمة الثنائية مع كيم بـ"المتميزة"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية المباحثات التي أجراها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا. 
وقال الرئيس الروسي ـ خلال قمة ثنائية عقدها مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في موسكو ـ إن "هذه القمة تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
وشدد بوتين ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ على أن المباحثات مع كيم تناولت العديد من القضايا من أهمها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والوضع الراهن في المنطقة. 
من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية إن علاقة بلاده مع روسيا تمثل أولوية، متعهدا في الوقت نفسه بدعم بيونج يانج لقرارات الرئيس بوتين والحكومة الروسية في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.
 

بوتين كوريا الشمالية
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