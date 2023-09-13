غدا.. "قرب قرب" يعود في موسمه الثالث على مسرح الهناجر

يعود أبطال العرض المسرحي "قرب قرب"، لجمهور مسرح الهناجر من جديد، في موسمه الثالث، وذلك في التاسعة مساء غد الخميس، الموافق ١٤ سبتمبر الجاري، بمسرح مركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

"قرب قرب" نتاج ورشة التمثيل والإخراج بمركز الهناجر للفنون، والذي تدور أحداثه حول عالم السيرك، والحياة الاجتماعية والمشاعر الإنسانية بين عائلات السيرك، من حب وترابط ومواقف إنسانية، وعشق لهذا النوع الفريد من الفن.

يشارك في بطولة العرض كل من: "عائلة بهنوس" والتي تضم سارة حزبك، ومحمود الفرماوي، وفرح شادي، و"عائلة زوبة" حسن سليمان، وماريز لحود، وأحمد حزين، وعائلة "مريم المصرية" إسلام إبراهيم، ونهى المصري، ويونس عماد، و"عائلة نوسه" أحمد بهاء، ونور شادي، وندى محمد، ونوران خالد، وهاني عاطف، وتضم "عائلة السيرك" باسم امام، واحمد سوو، وهاجر إبراهيم، وعلي شادي، ومحمد أسامة، وعلي حميده، وفاتن حسني، وطارق الشرقاوي، وهبه حسين، وانجي موسى، ومحمد علي، وزيزو، ومن خارج السيرك محمد مسعد، وأميرة فايز.

ديكور فادي فوكيه، وأزياء مها عبدالرحمن، وأسماء محمود، وإضاءة محمد عبدالمحسن، ومدرب السيرك عبدالرحمن كريم، ومخرج منفذ سامي يوسف، تأليف وأشعار أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور.