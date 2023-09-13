أستاذ علاقات دولية: مصر هي الداعم والسند الحقيقي لكل الدول العربية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إنسانية الدولة المصرية هي العنوان الأبرز في التعامل مع الأشقاء العرب، فمصر دولة كبيرة ومحورية تنظر إلى أشقائها العرب باعتبارهم جزءً من الدولة المصرية، ودائمًا تكون داعمة في الأزمات.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تحرص على استقرار الأوضاع والوُجود في الأزمات والكوارث الطبيعية، والوقوف إلى جانب أشقائها العرب باعتبارها السند، ما ظهر في العديد من المواقف، سواء الأزمة الحالية في الشقيقة ليبيا أو الشقيقة المغرب.

وشدد، على أنّ دور الدولة كان واضحًا في زلزال 6 فبراير والذي وقع في سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية أول من مدت يد العون لدعم البلدين الشقيقين، موضحًا أنّه عندما حدثت الفيضانات في السودان، كانت مصر من أوائل الدول التي أرسلت فرق إنقاذ وطوارئ، وعملت على رفع المعاناة، باعتبار أنّ مصر هي الداعم والسند الحقيقي لكل الدول العربية.