تفاصيل صادمة.. ضبط المتهمين في واقعة مقتل طفلين بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة مقتل طفلين بالشرقية وضبط مرتكبا الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من ( عامل - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجليه (6 سنوات– 4 سنوات) عن مسكنهم عقب توجههما لشراء بعض المأكولات.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن وجود شبهة جنائية وراء غياب الطفلين ومقتلهما ، وأن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله "له معلومات جنائية" - مقيمان بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول أنه نظراً لإعتياد الطفلان اللهو أمام مسكنه والتعدى عليه بالسب ورشقه بالحصى فقام على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب وخنقهما بيده فأودى بحياتهما، وإستعان بنجله وقاما بوضع جثتيهما داخل جوال بلاستيكى ونقلهما بإستخدام دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى"والتخلص من الجوال بإلقائه بأحد المصارف المائية.

وبمواجهة نجله بما جاء بأقوال والده أيدها ، وتم بإرشاد المتهمان إنتشال جثتى الطفلين من المصرف المائى المشار إليه، وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.