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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بسرقة محتويات مخزن مدرسة في السويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات واقعة سرقة محتويات مخزن مدرسة بالسويس وضبط مرتكبا الواقعة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (مديرة مدرسة - كائنة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (15 جهاز لوحى "تابلت" خاصين بالمنظومة التعليمية - مجموعة من الأسلاك النحاسية والخراطيم) من داخل مخزن بالدور الأرضى بذات المدرسة.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (بائع خردة – وشقيقه - "لهما معلومات جنائية")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن جزء من المسروقات.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة تابلت بالمنظومة التعليمية بالسويس مدرسة
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