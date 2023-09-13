حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريتين، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلوجرامات – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو").

ضبط (3) قضايا سلاح ناري، عبارة عن (بندقية آلية – طبنجة - فرد محلى - عدد طلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (3 متهمين).

تنفيذ عدد (819) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (7 متهمين لـ"6 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.