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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مكافأة 2000 جنيه للعاملين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي الجديد

اكاديميه البحث العلمي
اكاديميه البحث العلمي
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في بيان صباح اليوم الأربعاء، عن منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية بمختلف قطاعاتها والإدارات التابعة لها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً من الأكاديمية على تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد بما يعود بالنفع على سير العمل بالأكاديمية.

فضلا عن التيسير علي العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتقدمت أسرة أكاديمية البحث العلمي بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين داعية الله "سبحانه وتعالى"، أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، متمنيه أجمل الأمنيات بعام دراسي موفق لكل أبنائنا.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي والتكنولوجي العام الدراسي الجدي المولد النبوى الشريف
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