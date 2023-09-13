منظمة الهجرة الدولية: 30 ألف مشرد إثر كارثة إعصار دانيال في ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص شُرّدوا بعدما اجتاحت الفيضانات مدينة درنة شرق ليبيا، مخلّفة آلاف القتلى.

وأوضحت المنظمة الدولية في تقرير عن الوضع في شرق ليبيا بعدما تعرضت للعاصفة "دانيال" ليل الأحد الإثنين، أن "30 ألف شخص على الأقل شُرّدوا في درنة".

وتسببت العاصفة دانيال في انهيار سدين في مدينة درنة، الاثنين 11 سبتمبر 2023، بحسب ما أعلن الجيش الوطني الليبي، مرجعا الفيضانات التي ضربت المدينة بسبب هذا الانهيار.

وبدأت السلطات التعليمية في بنغازي في تجهيز 18 مدرسة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة بعاصفة دانيال، حيث أعلن مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي، أمس الثلاثاء، تجهيز 18 مدرسة في بنغازي لاستقبال النازحين منوهًا بأن عدد النازحين 522 عائلة حتى اللحظة.