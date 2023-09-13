تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (مركز شرطة الزقازيق - قسم شرطة أول الزقازيق) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى :

ضبط (عاطل – له ملعومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – 240 قرص مؤثر – سلاح أبيض –ميزان حساس).

ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيدرو).

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – 400 قرص مخدر ومؤثر – سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.