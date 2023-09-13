محافظ الفيوم يبحث مع مسئولي "بتروسيلا" آليات التعاون بالمجالات الخدمية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة "بتروسيلا" للبترول، آليات التعاون المشترك بالقطاع الخدمي، بالشكل الذي يعود بالنفع على أهالي المحافظة، كما تمت مناقشة سبل التعاون بين المحافظة وشركة "بتروسيلا" في تزويد المستشفيات الحكومية بعدد من الأجهزة الطبية، في إطار الدور المجتمعي للشركة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا، والمهندس خالد جزر المدير العام، والمهندس خالد حمدان مدير عام العمليات بالشركة، والمهندس محمد السيد نائب مدير العمليات، ومحمد النحاس مدير عام الأمن، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتوطيد أواصر التعاون بين المحافظة وشركة بتروسيلا، وتوجيه الدور الخدمي والمجتمعي للشركة لتزويد المستشفيات الحكومية بعدد من الأجهزة الطبية التي تحتاجها، للقضاء على قوائم الانتظار والتخفيف من معاناة المرضى.

وثمن المحافظ، جهود الشركة في تزويد مستشفى الفيوم العام بجهاز تخدير كامل بمشتملاته قامت الشركة بتسليمه للمستشفى صباح اليوم، تمهيداً لدخوله حيز الخدمة، مؤكدًا أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به الشركات ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، في تنفيذ المشروعات التنموية والمبادرات الخدمية المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لغير القادرين.