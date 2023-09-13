فوز فريق "الألمانية" بالقاهرة بالمركز الأول في النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي 2023

فاز فريق مبتكري هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC innovators team في النسخة المحلية من مسابقة شل البيئي التنافسية 2023 ضمن 9 جامعات مصرية بالمركز الأول في الفحص الفني لسيارتهم الكهربائية ذات الراكب الواحد، وبالمركز الثاني في العرض التقديمي الخاص بتوضيح ما تتميز به السيارة المشاركة من حيث إبراز العناصر التي تميزها عن غيرها ومدى مطابقاتها لكافة المواصفات والمعايير العالمية.

وتشكل فريق الجامعة في هذه المسابقة من الطلاب محمد فرغل، محمد محسن، محمد عباس، حازم أشرف، مصطفى ريحان، ياسر خالد، يوسف أبو الدهب، محمد ياسر، مصطفى أبو المجد، عمر العربي، ندى وائل، ندى تامر، سلمى ياسر بإشراف الدكتور هشام الشريف رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية هندسة وعلوم المواد.

تعد مسابقة ماراثون شل البيئي التنافسية التي تعقد سنويًا من أكثر المسابقات ابتكارًا وتحديًا وهى من أهم المسابقات العالمية التي تقام في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، ومن أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات حث الطلاب على المشاركة في مثل هذه المسابقات لصقل شخصيتهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى غرس قيم العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق،ويعد أمر ضروري لدفع عجلة التقدم نحو الأولويات العالمية، وتمكين المشاركين لتنفيذ ما هو ممكن تقنيًا ليصبحوا مهندسين رائدين في حلول الطاقة المستقبلية ولا سيما المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة .

تجدر الإشارة إلى ان فريق مبتكري الجامعة الالمانية بالقاهرة قد شارك من قبل على مدار السنوات الماضية فى مسابقات شل المحلية والعالمية وحصد العديد من الجوائز كان أخرها عام 2019 حيث حظى بالفوز بجائزة الابتكار التقنى على فرق الجامعات المشاركة في منطقة الشرق الاوسط وذلك ضمن فعاليات أعمال النسخة العاشرة من مسابقة ماراثون شل البيئي بآسيا، والتي أقيمت في حلبة قيادة سيبانج الدولية في كوالا لامبور بماليزيا في الفترة من يوم 29 أبريل - 2 مايو2019

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