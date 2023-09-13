مدارس أسوان تسلم الكتب للمرحلة الابتدائية استعدادا للعام الدراسي الجديد

تابعت غنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية، عددا من مدارس الإدارة وتسليم الكتب للمرحلة الابتدائية استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار توجيهات الأستاذ عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

جاء ذلك بحضور (نشأت فهمى الموجه الأول مالى وادارى - عمر محمد بالتعلبم الثانوى -عماد حفظى مدير التعليم الفنى - إيمان رجب موجه أول الصفوف الأولى - محمد عبد الودود أمن الإدارة).

وبدأت الجولة بمدرسة عادل مرسى الابتدائية ومجمع عبدالعزيز مركب ابتدائى واعدادى وثانوى، واختتمت الجولة بمدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية.

وفى السياق ذاته، قامت لجنة برئاسة محمد رسمي وكيل الادارة وعضوية محمود عاشور مدير التعليم الثانوي، نبيل محمد سلبم مدير التعليم التجاري، وابتسام شلالى مدير التنسيق، وعرفه عبدالصادق مدير التعليم الابتدائي، وهديه حسن موجه مالى، بمتابعة تسليم الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية، ومتابعة مدرسة المنار ومدرسة عبدالله حسين الاعدادية ومدرسة الأقباط الاعدادية.

وساد الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الإدارى فى جميع المدارس.

وجارٍ تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الاشجار ونظافىة الحمامات، و تغيير الأعلام بأعلام جديدة، وجار تسليم كتب المرحلة الابتدائية.