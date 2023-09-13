التصريح بدفن جثة موظف لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بالشرقية

قررت نيابة القرين، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة موظف بكلية الدراسات الإسلامية لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القرين يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول"السيد ع" 55 سنة، مقيم موظف بكلية الدراسات الإسلامية جثة هامدة إثر سقوطه من الطابق الثالث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.