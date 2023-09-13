نتج عنها وفاة شخص أجنبي.. تفاصيل ضبط المتهمين في مشاجرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 عاطلين "يحملون جنسية إحدى الدول" أحدهم متوفى)، طرف ثان: (عاطل) وبحوزته سلاح أبيض "سكين" جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى والتعدى عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين".. وبمواجهة الثانى اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.