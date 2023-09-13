ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جولة تفقدية بمدارس منيا القمح للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد عبدالشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، ومحمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بمنياالقمح، انضباط حضور العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى محدد ومسجل بسجلات الاذون والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقاموا بزيارة مدرسة محمود رياض زادة الإعدادية المشتركة بقرية ميت يزيد،ومدرسة ميت يزيد الابتدائية المشتركة بقرية ميت يزيد.

وتابع  مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح سجلات شئون العاملين وتوقيعات العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم وكذلك التأكد من وصول الكتب الدراسية إلى المدارس والتفتيش على مرافق المبنى والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم للفصول والطرقات والحجرات والحمامات استعدادا لاستقبال الطلاب والعام الدراسى الجديد.

الإدارة التعليمية بمنياالقمح العام الدراسي الجديد جاهزية المدارس جولة تفقدية
ads