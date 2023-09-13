جولة تفقدية بمدارس منيا القمح للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

تفقد عبدالشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، ومحمود عبدالصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بمنياالقمح، انضباط حضور العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى محدد ومسجل بسجلات الاذون والوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقاموا بزيارة مدرسة محمود رياض زادة الإعدادية المشتركة بقرية ميت يزيد،ومدرسة ميت يزيد الابتدائية المشتركة بقرية ميت يزيد.

وتابع مدير عام الادارة التعليمية بمنياالقمح سجلات شئون العاملين وتوقيعات العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم وكذلك التأكد من وصول الكتب الدراسية إلى المدارس والتفتيش على مرافق المبنى والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم للفصول والطرقات والحجرات والحمامات استعدادا لاستقبال الطلاب والعام الدراسى الجديد.