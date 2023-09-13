ads
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة المصدر في القاهرة

ضبط 2220 علبة سجائر
ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة المصدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبحوزته (2220 علبة سجائر أنواع مختلفة "جميعها مجهولة المصدر").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة
ads