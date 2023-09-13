ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 2220 علبة سجائر مجهولة المصدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبحوزته (2220 علبة سجائر أنواع مختلفة "جميعها مجهولة المصدر").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.