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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط لصوص سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " التسلق وكسر الباب"

 ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة) بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم، بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب"  وأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع 3 هواتف محمولة.

وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا ) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى).. وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقى الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم ".
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة التسلق وكسر الباب
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