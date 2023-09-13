بالأرقام.. ماذا فعل الإعصار دانيال في ليبيا؟

تسبب إعصار دانيال في دمار كبير بمدن الشرق الليبي، خلال اليومين الماضيين وتخطت حصيلة الضحايا الخمسة آلاف إلى جانب آلاف المفقودين، وتهدم السدود وانهيار البنية التحتية والطرق والكباري والمنشآت المختلفة.

وفي آخر حصيلة لعدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا، أعلنت وزراة الصحة في حكومة الوحدة الليبية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 آلاف، فيما أعلن رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب محمد أبو لموشة في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات في مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال» لتتجاوز 5300 حالة.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية، أمس الثلاثاء وصول 145 جثمانا من المصريين المتوفين جراء إعصار دانيال إلى مشرحة طبرق؛ لتغسيلهم، والبدء في إرسالهم لذويهم.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر عسكري من القيادة العامة اليوم الأربعاء، أن هناك 40 جنديا في عداد المفقودين وجار البحث عنهم.

وأكد الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأربعاء أنه تلقى أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين جراء الفيضانات.

وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أعلن أمس الثلاثاء، أ عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلي بشكل هائل.

بينما أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور الليبية، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، إلى جانب رصد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة.

وتسببت العاصفة دانيال في انهيار سدين في مدينة درنة، الاثنين 11 سبتمبر 2023، بحسب ما أعلن الجيش الوطني الليبي، مرجعا الفيضانات التي ضربت المدينة بسبب هذا الانهيار.

وبدأت السلطات التعليمية في بنغازي في تجهيز 18 مدرسة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة بعاصفة دانيال، حيث أعلن مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي، أمس الثلاثاء، تجهيز 18 مدرسة في بنغازي لاستقبال النازحين منوهًا بأن عدد النازحين 522 عائلة حتى اللحظة.

وأعلنت مصر أمس الثلاثاء الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا ليبيا الذي قضوا جراء إعصار دانيال، بالإضافة إلى قتلى زلزال المغرب الذي ضرب المملكة مساء الجمعة الماضية وتسببت في مقتل الآلاف.

وصلت العاصفة دانيال فجر اليوم الأربعاء إلى سواحل إسرائيل وهطلت الأمطار الغزيرة في جميع المناطق، خاصة السواحل الجنوبية.

فيما شهدت مناطق في غزة أمطارا غزيرة مصحوبة بالغبار، جراء العاصفة، وأدت لارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وفيضانات طالت المنازل المنخفضة، وانحصرت الأضرار بممتلكات السكان، وبعض البنى التحتية في الطرقات.