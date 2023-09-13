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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الأمن يصادر 20 مليون جنيه حصيلة غسل أموال هجرة غير شرعية

الامن يصادر 20 مليون
الامن يصادر 20 مليون جنية حصيلة غسل اموال هجرة غير شرعية
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة 20 مليون الهجرة غير الشرعية
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