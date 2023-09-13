الزمالك يجهز عواد لمباراة الإياب أمام أرتا سولار الجيبوتي

تأكد غياب محمد عواد حارس الزمالك عن مباراة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي سيقام بتنزانيا .

ويخضع عواد لبرنامج تأهيلي حاليا من أجل تجهيزه ولحاقه بمباراة الإياب التي ستقام في القاهرة أحد أيام 29 - 30 سبتمبر - 1 أكتوبر المقبل.

وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء فى طريقها إلى تنزانيا، وذلك لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى يشارك فيها الزمالك بعدما حصد المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدورى فى الموسم الماضى.

وتضم قائمة الزمالك فى الكونفيدرالية كلاً من: محمد صبحى، محمد عواد، عبدالرحمن نفاد، معاذ علاء، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالغنى، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، مصطفى الزنارى، محمد عبدالشافى، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حاتم سكر، أحمد زكى، نبيل دونجا، عمرو السيسى، أشرف روقا، حمدى علاء، عمر جابر، حسام بيسو، عبدالله محمود، أحمد عبدالرحيم إيشو، سيد نيمار، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق شيكابالا، إبراهيما نداى، مصطفى شلبى، على ياسر، محمد صلاح زكى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف الدين الجزيرى.