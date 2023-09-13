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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج ينعى ضحايا زلزال المغرب وإعصار دانيال بليبيا

نعي
نعي
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تقدم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد النعماني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بضرورة تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا للمواطنين في ليبيا والمغرب، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتوقف عن تقديم الدعم في أي وقت، ومد يد العون والمساعدة لكل العرب في كافة المحن.

وقد أعلنت مصر الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال بالمغرب والإعصار بليبيا.

أعضاء هيئة التدريس الإغاثة الإنسانية الإنسانية الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدولة المصري الجمهورية الشفاء العاجل
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